Menteşe’de kar mesaisi

Menteşe’de hafta sonu başlayan ve yüksek kesimdeki mahallelerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte Menteşe Belediye ekipleri hafta sonu boyunca 10 iş makinası, 1 tır, 4 kamyon ve 30 personel ile kar küreme ve yol açma çalışması yaparak yoğun bir mesai harcadılar.

Menteşe Belediyesi ekipleri, hafta sonunda yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle Menteşe’nin Özlüce, Çırpı, Sungur, Çavdar, Yemişendere, Fadıl, İkizce, Kozağaç, Derinkuyu, Denizova, Kıran, Gazeller, Meke, Muratlar, Yörükoğlu, Dokuzçam ve Şenyayla mahallelerinde yol açma ve kar küreme çalışmasında bulundular.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kırsal mahallelerde oluşan kar yoğunluğunun ardından yolları açık tutmak ve güvenli hale getirebilmek için ekiplerin hafta sonu vardiyalı olarak çalıştıklarını belirterek, ““Kırsal mahallelerimizde etkili olan kar yağışı sonrasında vatandaşlarımızın herhangi bir ulaşım zorluğu ile karşılaşmamaları için derhal harekete geçtik. Ekiplerimiz cumartesi ve pazar günleri vardiyalı olarak 24 saat boyunca görev yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmaması için tüm birimlerimiz ile hazırız” diye konuştu.

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