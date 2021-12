Başkan Gürün, ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP’li Belediye Başkanları’nın buluştuğu Kayseri’deki ‘Belediye Başkanları Çalıştayı”na katıldı.

CHP’li Belediye Başkanları ‘Kara Kış Fonu’ ana temalı CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri’de buluştu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün de katıldığı çalıştayda sunumlar, atölye çalışmaları ve toplantılar yapıldı.

Başkan Gürün, “Yerel yönetimler olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”

Belediye Başkanları Çalıştayına katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, iki gün süren programı değerlendirdi. Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri olan Kayseri’de belediye başkanları buluşmasının çok yararlı geçtiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkiye’nin her şehrinin sorunlarının ortak olduğunu, hep birlikte karşılıklı işbirliği ve dayanışmayla bu sorunların çözülebileceğini belirtti.

Başkan Gürün; “Kayseri’ye gelen belediye başkanlarımızla iki gün boyunca çok yararlı bir çalıştay geçirdik. Ülkemizin ne yazık ki son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıların etkileri özellikle kış günlerinde kendini iyice hissettirdi. Yerel yönetimler olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Genel Başkanı’mız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu Kara Kış Desteği ile ihtiyaç sahibi tüm hemşehrilerimize ulaşıyor, onlara bir nebze olsun nefes oluyoruz. Bu kara günlerin arkasından umutlu günlerin geleceğini, güneşin yeniden doğacağını biliyoruz. Kayseri’deki toplantıda da karşılıklı işbirliği, dayanışma ile vatandaşlarımız için neler yapabiliriz konuştuk. Tüm belediyelere ayrılan ödeneklerin hakkaniyet içerisinde, adil biçimde kullanılması, parti ayrımı gözetilmeden dağıtılması konusunda da düşüncelerimizi paylaştık” dedi.

