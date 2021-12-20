Datça’da 8 kütüphanenin açılışı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle ülke genelinde başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi kapsamında, Muğla’nın Datça ilçesinde yapımı tamamlanan 8 kütüphanenin açılışı yapıldı.

Öğrencilere okuma kültürünü kazandırmak, onları sorgulayan, araştıran, bilgi üreten bireyler olarak yetiştirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi, Datça’da da uygulandı. 7 okuldaki kütüphanenin giderleri milli eğitim tarafından karşılanırken, bir okulun kütüphanesi ise hayırseverler tarafından karşılandı.

Okul kütüphaneleri online olarak birbirine bağlanırken kütüphanelerin açılışı Datça Kaymakamı Mesut Çoban ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

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