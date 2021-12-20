5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı, yakalandı

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Kavaklıdere ilçesinde ‘Nitelikli cinsel saldırı ‘ suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kavaklıdere ilçe Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, hakkında ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y. isimli şahıs Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Adli mercilerce işlemleri tamamlanan O.Y isimli şahıs tutuklanarak Muğla E tipi Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

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