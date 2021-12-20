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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da 30 günde 30 kütüphane yapıldı

İHA

Bodrum’da 30 günde 30 kütüphane yapıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” Projesi kapsamında 30 günde yapılan 30 okulun kütüphanesi eşzamanlı olarak açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” Projesi kapsamında Bodrum’da kütüphanesi olmayan 30 okula 30 gün içerisinde hayırseverler ve bakanlık tarafından kütüphane yapıldı.
30 kütüphane, Saliha Veysel Oktay İlk ve Ortaokulu’nda düzenlenen törenle açıldı. Diğer okullarla çevrimiçi bağlantı yoluyla eşzamanlı yapılan açılışta İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve hayırseverler açılış kurdelesini kesti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Akmeşe, 13 okulun kütüphanesinin hayırseverler tarafından,17 okulun kütüphanesinin ise bakanlığın destekleriyle kurulduğunu ifade ederek şöyle dedi:
“Kendimizi daha bilgili, daha donanımlı kılmanın yolu okumaktan öğrenmekten geçer. Biz toplumun okuma kültürünün gelişmesini istiyoruz. Öğrenmenin, okumanın yaşı ve zamanı yoktur. Kütüphaneler, raflardan veya kitaplardan ibaret bir bina değil, yaşam alanı olmalı. Sosyal etkinliklerin olduğu öğrenme ortamları gelişmeli. Bir zorunluluk sebebiyle değil, bilinçli olarak zaman ayrılan bir tercih, alışkanlık haline gelmelidir. Bunun için kütüphaneler öyle bir yer olmalı ki insan orada mutlu olmalı, zamanını en verimli şekilde geçirmelidir. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerin içinde bulunmaktan keyif alacağı ortamlar oluşturduk. Kütüphanelerin kurulumu konusunda destek sağlayan hayırseverlerimize teşekkür ederim.”

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