Milas Gençlik Merkezi, gönülleri yeşerterek Türkiye birincisi oldu

Milas Gençlik Merkezi Gönüllü Gençleri, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Yunus Emre Gönüllülük Yarışması’nda Türkiye birincisi oldu. Eskişehir’de düzenlenen ödül törenine katılan Milas Gençlik Merkezi Gönüllü Gençleri, ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu’ndan aldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezleri’nin yerelde gerçekleştirdiği projeler ile kendilerine uygun timlere başvuru yaptığı yarışmaya ülke çapında yaklaşık 500 proje başvurdu. Milas Gençlik Merkezi de yangın zamanında gerek Afet Koordinasyon Merkezi, gerek psikososyal destek ekibi olarak Milas, Yatağan ve Bodrum ilçelerinde 24 köyü ziyaret edip çalmadık kapı, basmadık taş, sıkmadık el bırakmayarak 'Gönülleri Yeşertenler' projesi ile Acil Durum ve Afet Timi kategorisinde yarışmaya katıldı. Acil Durum ve Afet Timi, Eğitim Timi, Sağlık Timi, Sevgi ve Merhamet Timi, Sıfır Atık Timi ve Çevre Timi olmak üzere 6 kategori ve Yılın Gönüllülük Hareketi dallarında düzenlenen yarışmada Milas Gençlik Merkezi’nin Acil Durum ve Afet Timi kategorisinde Türkiye birincisi olarak ilçenin gurur kaynağı oldu. Milaslı gençler aynı zamanda Gönülleri Yeşertenler projesi Yılın Gönüllük Hareketi Ödülünü de almaya hak kazandı.

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