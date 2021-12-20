Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık konuştu, duruşma salonu karıştı Avukat Rezan Epözdemir mahkeme heyeti tarafından duruşma salonundan çıkarıldı Pınar’ın babası Sıddık Gültekin: "Baştan sona doğru iftiralarla dolu, ezberletilmiş bir savunmadır. Bu iftiralar beni, akrabalarımızı yaraladı. Sanki cani biziz, onlar masum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık konuştu, duruşma salonu karıştı Avukat Rezan Epözdemir mahkeme heyeti tarafından duruşma salonundan çıkarıldı Pınar’ın babası Sıddık Gültekin: "Baştan sona doğru iftiralarla dolu, ezberletilmiş bir savunmadır. Bu iftiralar beni, akrabalarımızı yaraladı. Sanki cani biziz, onlar masum"

İHA

Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık konuştu, duruşma salonu karıştı Avukat Rezan Epözdemir mahkeme heyeti tarafından duruşma salonundan çıkarıldı Pınar’ın babası Sıddık Gültekin: "Baştan sona doğru iftiralarla dolu, ezberletilmiş bir savunmadır. Bu iftiralar beni, akrabalarımızı yaraladı. Sanki cani biziz, onlar masum"

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Cemal Metin Avcı'nın "Dosyada olmayan şeylerle suçlanıyorum. Avukat Rezan Epözdemir şimdi televizyonlara çıkacak beni suçlayacak" sözleri avukat Epözdemir'in tepkisine neden oldu. Sanık Avcı’ya tepki gösteren avukat Epözdemir, mahkeme heyeti tarafından duruşma salonundan çıkarıldı.
Pınar Gültekin cinayeti davasının 8'inci duruşması, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı SEGBİS aracılığı ile katılırken, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada ABD'den Pınar Gültekin’in kullandığı telefon şifresinin gönderildiği, veriler üzerinde yapılan inceleme sonrası Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından düzenlenen raporun mahkemeye geldiği belirtildi. Pınar'ın telefonundan alışveriş sitelerinin maillerinin çıktığı, başka da bir tespit çıkmadığı belirtildi. Adli Tıp Kurumundan ek rapor tanzimi için yazılan müzekkereye ise henüz cevap gelmediği kaydedildi.
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, “Sanık Cemal Metin Avcı'ya ait bir görsel ve bilgi bulunmadığı söyleniyor. Herhangi bir video, yazışma yok. 1,5 yıl maktulenin hayatı kamuoyunda tartışıldı. Ailenin onuru, şerefi, haysiyeti ayaklar altına alındı. Mahkeme bunu ısrarla istedi. Biz bunu nasıl telafi edeceğiz. Bu kız acaba para mı istedi, video çekti para mı istedi dedi insanlar. Biz bunu nasıl telafi edeceğiz. 1,5 yılda hiçbir belge, bilgi yok. Sanığın haksız tahrik savunmaları boşa çıktı" ifadelerini kullandı.

Pınar’ın babası Sıddık Gültekin: "Sanki cani biziz, onlar masum”
Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ise, “Her seferinde binlerce kilometre uzaktan geliyoruz. Baştan sona doğru iftiralarla dolu, ezberletilmiş bir savunmadır. Bu iftiralar beni, akrabalarımızı yaraladı. Arkadaşlarımızın karşısına çıkamaz olduk. Sanki cani biziz, onlar masum. Sanki bunlar Muğla'yı yönetiyor. Ben kahroluyorum. Ben artık bu işi size bırakıyorum. Kendinizi benim yerime koyun, artık beni anlayın. Sizden adalet bekliyorum" diye konuştu.

"Cemal'in Pınar'a 8 bin 50 lira yatırdığı ortada"
Cemal Metin Avcı'nın avukatı ise, "Amerika'dan gelen cevap bize göre eksik bir cevap. Raporda yedekleme yapılan yerler yetersiz. Fotoğraflara yönelik bir içerik gelmesi gerekiyor. Cemal Metin Avcı tarafından 8 bin 50 liranın Pınar'ın hesabına yatırıldığı belgelerle ortadadır. Maktulenin ev arkadaşının tehdide yönelik beyanları bulunmaktadır. ABD'den geri kalan verilerin gönderilmesini istiyoruz. Maktule ile Cemal Metin Avcı arasındaki WhatsApp görüşmelerinin olup olmadığının sorulmasını istiyoruz. Türkiye'de temsilcilik açtılar. Bu mesajlar Cemal Metin Avcı'nın telefonundan çıkmıyor" dedi.

Cemal Metin Avcı konuştu, salon karıştı
Duruşmaya SEGBİS kanalıyla bağlanan sanık Cemal Metin Avcı, "WhatsApp yazışmalarını istiyorum. Icloud'dan yazı eksik gelmiş. Avukat Rezan Epözdemir birkaç kez duruşmaya gelmedi, sanırım bazı şeyleri unuttu" dedi. Avukat Epözdemir bu sözlere tepki göstererek, "Sanık meseleyi kişiselleştiriyor” dedi.
Ardından Cemal Metin Avcı, "Dosyada olmayan şeylerle suçlanıyorum. Gönderdiğim 8 bin 50 lira sadece kayıtlı olan. Ben 50 bin lira gönderdim. Benim gönderdiğim paranın haddi hesabı yok. En yakın arkadaşı bunu söylüyor. Ben iftira atmadım. Benim tehdit edildiğim de, gönderdiğim paralar da belli. Avukat Rezan Epözdemir şimdi televizyonlara çıkacak beni suçlayacak" dedi.
Sanık Avcı’ya tepki gösteren avukat Rezan Epözdemir, mahkeme heyeti tarafından duruşma salonunun dışına çıkarıldı. Epözdemir çıkarılmadan önce, "Mahkeme Avcı'nın ithamlarına karşı sanığı uyarmalıydı. Bu karara itiraz ediyorum" dedi. Mahkeme tarafından itiraz oy birliği ile reddedildi ve Epözdemir dışarı çıkarıldı.
Cemal Metin Avcı son olarak, "Ben medyanın gerçeği öğrenmesini istediğim için bunları söylüyorum. Ben buradan çıkıp açıklama yapamıyorum" ifadelerini kullandı.
24 Ocak 2022 tarihine ertelenen duruşmada, sanık Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı'nın bir sonraki celsede duruşma salonuna gelmesi istendi.
Duruşma sonrası Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, 1,5 yıldır ABD’ye müzekkere yazıldığını, 1,5 yıldır katledilen Pınar Gültekin’in telefonundaki bilgi, belge ve videoların sorgulandığını, sanıkları yargılamak yerine maktülün özel hayatının yargılandığını söyledi.
Baba Sıddık Gültekin ise, tek isteklerinin adalet olduğunu belirterek, “Adaletten başka bir şey istemiyoruz. Bu mahkemede adaletin çıkacağına hiç inanmıyorum. İnancımı da yitirdim. Artık mahkemeye de gelmek istemiyorum. Kendileri çalsın kendileri oynasınlar. Artık bugün istiyorum ki katili de dışarı çıkarsınlar. Tek isteğim bu. Ceza vermiş vermemiş zaten biz bitmişiz. Hiç umurumda bile değil” derken, anne Şefika Gültekin ise "Buradan adalet çıkmaz. Burada adalet yok” dedi.
Sanık Cemal Metin Avcı, kendisinin hemcinsleri ile çıplak videosunun çekildiğini ve Pınar Gültekin tarafından tehdit edildiğini iddia etmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pınar Gültekin cinayeti davasında 8'inci duruşma (3)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayeti davasında 8'inci duruşma (3)
Milas Gençlik Merkezi, gönülleri yeşerterek Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER Milas Gençlik Merkezi, gönülleri yeşerterek Türkiye ...
Bodrum’da 15 günlük yılbaşı partileri başladı
YEREL HABERLER Bodrum’da 15 günlük yılbaşı partileri başladı
Pınar Gültekin cinayeti davasında 8'inci duruşma (2)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayeti davasında 8'inci duruşma (2)
Bodrum’da 30 günde 30 kütüphane yapıldı
YEREL HABERLER Bodrum’da 30 günde 30 kütüphane yapıldı
5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı, yakalandı
YEREL HABERLER 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı, yakalandı
Karlı yollar Büyükşehir ekiplerince açıldı Muğla’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar kar yağışı sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri karlı yolları açarken tuzlama çalışması yaptı.
YEREL HABERLER Karlı yollar Büyükşehir ekiplerince açıldı Muğla’nın ...
Datça’da 8 kütüphanenin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Datça’da 8 kütüphanenin açılışı yapıldı
Pınar Gültekin cinayetinde şifre geldi, görüntüye rastlanmadı Muğla’da erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında ABD’den istenen Android telefon şifresi çözüldü ve telefonda Cemal Metin Avcı’nın iddia ettiği hiçbir görüntü ve görsele rastlanmadı
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayetinde şifre geldi, görüntüye ...
Başkan Gürün, ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP’li Belediye Başkanları’nın buluştuğu Kayseri’deki ‘Belediye Başkanları Çalıştayı”na katıldı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün, ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’na ...
Menteşe’de kar mesaisi
YEREL HABERLER Menteşe’de kar mesaisi
Sahte içki Köyceğiz’de can aldı
YEREL HABERLER Sahte içki Köyceğiz’de can aldı
Üç gün sürecek Çam Balı Çalıştayı başladı Balda yeni bir üretim modeli tartışılacak
YEREL HABERLER Üç gün sürecek Çam Balı Çalıştayı başladı Balda yeni ...
Başkan Oktay, Kayseri’deki çalıştaya katıldı
YEREL HABERLER Başkan Oktay, Kayseri’deki çalıştaya katıldı
‘Kıyıya vuran öykü’nün kısa filmi ödül getirdi Aylan Babak’in hikayesini kısa film yapan Türkçe Öğretmeni’ne Fransa’dan ödül
YEREL HABERLER ‘Kıyıya vuran öykü’nün kısa filmi ödül getirdi Aylan ...
Fethiyespor ilk yarıya damga vurdu
YEREL HABERLER Fethiyespor ilk yarıya damga vurdu
Pınar Gültekin cinayeti davasında 8'inci duruşma
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayeti davasında 8'inci duruşma
Kaymakam Maslak, pazarda vatandaşların sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Kaymakam Maslak, pazarda vatandaşların sorunlarını ...
İasos Mahalle Meclisi Derneği çevre temizliği yaptı
YEREL HABERLER İasos Mahalle Meclisi Derneği çevre temizliği yaptı
Köyceğiz Kaymakamı, Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Köyceğiz Kaymakamı, Gençlik Merkezi’nde incelemelerde ...
Bodrum'da yılbaşı coşkusu başladı
YEREL HABERLER Bodrum'da yılbaşı coşkusu başladı
Bodrum'da yılbaşı coşkusu başladı
YEREL HABERLER Bodrum'da yılbaşı coşkusu başladı
Seydikemer'de hortum seraları yıktı geçti Hortumun zarar verdiği seralarda hasar tespit çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Seydikemer'de hortum seraları yıktı geçti Hortumun ...
Ne Uludağ, ne Palandöken, burası Muğla Muğla’da gece boyunca yağan kar yağışı sonrası vatandaşlar hafta sonu tatilini de değerlendirerek Yılanlı dağına akın etti
YEREL HABERLER Ne Uludağ, ne Palandöken, burası Muğla Muğla’da gece ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.