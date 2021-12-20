Marmaris’te 29 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris açıklarında lastik bot ile Yunan adalarına geçmeye çalışan 29 düzensiz göçmen hava şartları nedeniyle sürüklenirken Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

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Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris açıklarında gece saatlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun ağır hava şartları nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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