Marmaris´te Burma uyruklu 29 kaçak göçmen kurtarıldı

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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 29 Burma uyruklu kaçak göçmen motor arızası veren lastik botta batmak üzereyken Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, denizde bulunan bir lastik botun kuvvetli rüzgar nedeniyle batmak üzere olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Turunç Mahallesi açıklarında lastik botu bularak yanaştı. Motor arızasıyla denizde sürüklendiği öğrenilen lastik bot üzerinde bulunan kaçak göçmenler kurtarılarak, Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı´na getirildi. Yapılan kimlik tespitinde Burma uyruklu olduğu belirlenen 29 kaçak göçmen doktor kontrollerinin ardından sınır dışı işlemleri için Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-12-20 21:19:20



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