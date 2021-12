MTO’dan sigorta prim indirimi talebi Başkan Ayhan: "İstihdamın korunması için ilave önlemler şart”

Asgari ücret zammının ardından değerlendirmelerde bulunan Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı Mutlu Ayhan; “Sigorta primlerinde de indirim bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücret zammının beklentileri karşıladığına dikkat çeken Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, yaptığı açıklama ile değerlendirmelerde bulundu. İşveren yükü ile ilgili kısımda ilave önlemlere ihtiyaç olduğunu belirten Ayhan; “Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zammın çalışan kardeşlerimizin enflasyon karşısındaki kayıplarını nispeten telafi edeceğine inanıyoruz. 4 bin 253 TL net asgari ücret hayırlı olsun, ancak kurfaizenflasyon dengesi bir an önce sağlanmalı. Eğer bu denge bir an önce sağlanamazsa yapılan artış birkaç ay içinde eriyecektir. Diğer taraftan asgari ücretin işverene olan maliyeti yüzde 40 artışla 5 bin 880 TL’ye yükselmiş durumda. Getirilen gelir ve damga vergisi muafiyetini olumlu buluyoruz ancak sigorta primlerinde de indirim bekliyoruz. İstihdamın korunması için ilave önlemler şart. İşveren olmazsa çalışan, çalışan olmazsa da işveren olmaz” dedi.

“Yabancı turist sayısı artabilir”

Son haftalarda hammadde fiyatlarındaki artış, tedarik zincirlerindeki bozulma ve kurlardaki dengesizliğin maliyetlerde ciddi artışları gündeme getirdiğine de değinen Ayhan; “Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin turizmde iç pazarı olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz. Pandemi nedeniyle son iki sezondur yaşadığımız yabancı pazarlardaki düşüşü bir nebze de olsa yerli turistle kapatıyorduk, ancak artan maliyetler ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle oteller önümüzdeki yaz sezonu için iç pazara fiyat vermekte zorlanıyor. Döviz kurlarındaki artış yabancı turist sayısında artışa yol açabilir ancak artan maliyetler karlılığımızda bir değişiklik oluşturmaz" şeklinde konuştu.

“Hatırlatma dozunu olalım”

2020 yılından bu yana devam eden pandeminin sürekli ortaya çıkan yeni varyantlar sebebiyle hız kesmeden devam ettiğini de sözlerine ekleyen Başkan Ayhan, herkesi hatırlatma dozlarını olmaya davet ederek “Avrupa’da hızla yayılan Omicron varyantını ve buna bağlı getirilen kısıtlamaları dikkat ve endişeyle takip ediyoruz. Koronavirüs ve varyantlarına karşı en büyük silahımız olan aşıda hatırlatma dozumuzu muhakkak olalım. Aşılama oranımızın yüksek olması ve güvenli turizm kriterlerini iyi uyguluyor olmamız tanıtımda büyük koz. Londra ve İzmir Turizm Fuarları çok verimli geçti. 2022’de de destinasyon tanıtımına aynı hızda devam edeceğiz. Marmaris’i en iyi şekilde tanıtmak ve hatırlatmak amacıyla yoğun bir fuar takvimi hazırladık. İptal edilen fuarların açığını sosyal medya ve billboard reklamlarıyla gidereceğiz. Tur operatörleri, Dalaman Havalimanı ve Marmaris Belediyesi ile işbirliği içinde çalışıyoruz, en iyi tanıtımı yapacağız. Ama öncelikle vaka sayılarımızı asgari seviyede tutmamız gerek” dedi.

“Yaralarımızı birlikte saracağız”

MTO olarak selden zarar gören tüm üyeleri ile iletişim içinde olduklarını da hatırlatan Başkan Ayhan; “Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız sel afeti nedeniyle tüm İçmeler halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybımızın olmaması tek tesellimiz. Allah bir daha yaşatmasın. Zarar gören tüm üyelerimizle irtibat halindeyiz. Sigortalı işyerlerinde sel hasar ödemelerinin maliyet artışlarından etkilenmeden, bir an önce yapılması için TOBB’la görüşüyoruz. Tüm zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

