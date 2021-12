Yaralı at için seferber oldular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir aracın çarptığı at, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kaza, gece saatlerinde Yalıkavak Bodrum yolunda meydana geldi. Yalıkavak istikametine seyir halinde olan 48 BP 875 plakalı hafif ticari araç, çift şeritli yolda bir ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan at, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Ata çarpan aracın sürücüsü H.F. ise tutanak işlemleri sonrası kaza yerinden ayrıldı. Kazayı gören diğer vatandaşlar, at için seferber oldular, 2 saat boyunca atın başından ayrılmadı.



Olay yerine gelen Bodrum Belediyesi Petbulance ekibinin müdahalesinin ardından yaralı at vatandaşların desteğiyle ilçedeki özel bir kliniğe götürüldü. Atın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

