Balıkçı teknesinde 100 göçmen yakalandı Köyceğiz ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içinde 100 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesi açıklarında gece saatlerinde Sahil Güvenlik birimlerine yapılan ihbarda balıkçı teknesi içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bildirildi.

İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu gönderildi. Hareket halindeki balıkçı yardımcı gemisi durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada içerisindeki 100 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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