Kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı Derya Gül'ü (35) tabancayla vurarak öldüren Semih Sayın (40), aynı silahla başına ateş etti.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Karaçulha Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Semih Sayın, henüz bilinmeyen nedele kız arkadaşı Derya Gül ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Semih Sayın, evin bahçesinde tabancayla Gül'e ateş etti. Gül kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerinden uzaklaşan Sayın, 50 metre uzaklıktaki otomobiline binerek tabancayla kendi başına ateş etti.

Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gül'ün cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Semih Sayın ise kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-12-22 21:46:54



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