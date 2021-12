Menteşe’de Kazanlar 35 Bin kişi için kaynadı

Menteşe Belediyesi 2021 yılı boyunca ihtiyaç sahibi 17 Bin 309 kişiye ücretsiz sıcak yemek ulaştırdı. 18 Bin 435 kişi de yıl boyunca hafta içi her gün 3 çeşit uygun fiyatlı olarak verilen yemek hizmetinden yararlandı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Belediyesi aşçıları tarafından aşevinde özenle hazırlanan yemeklerin, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar götürülüp teslim edildiğini belirterek, “Aşevimizden ayrıca Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi özel çocuklara, engelli bireyler ve ailelerine de her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. 2021 yılında Menteşe Belediyesi aşevimizde personelimiz tarafından titizlikle hazırlanan yemekler toplamda 35 Bin 744 vatandaşımıza ulaştı. Aşevimizin uygun fiyatlı tarifesi, sağlıklı ve zengin menüye sahip yemek hizmeti vatandaşlarımız tarafından ilgi görüyor. Halkımızın her kesimine hizmet üretmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

