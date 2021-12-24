Köyceğiz’de Ezan Okuma Yarışması'nın Muğla il finali yapıldı

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 20212022 EğitimÖğretim yılı 'Genç Bilaller' Ezan Okuma Yarışması'nın il finali yapıldı.



Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği 'Genç Muhafızlar' Hafızlık Yarışması ve 'Genç Bilaller' Ezan Okuma Yarışmasının 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Muğla İl Finali Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Yarışmada öğrenciler birinci olmak için yarıştı. Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

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