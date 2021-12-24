Datça’da yaban keçisi envanteri çalışması Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü koordinesinde Datça ilçesinde yaban keçisi envanteri çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü görev alanında bulunan Datça Bölgesinde yaban keçisi envatnteri çalışma gerçekleştirildi.
DKMP Bölge Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Muğla, Aydın ve İzmir İl Şube Müdürlüğü, Marmaris ve Dilek YarımadasıBüyük Menderes Milli Park Müdürlüğü personelinin katıldığı yaban keçisi envanteri çalışmasında gerek yaban hayatının, gerekse türlerin habitatlarının sürdürülebilir yönetimi için, bu sahalardaki popülasyonların büyüklükleri, dağılımları ile popülasyonlardaki zaman içerisinde meydana gelen değişimler ve habitatların taşıma kapasitelerinin belirlenmesi gerektiği açıklandı.
Datça Bölgesinde her yıl yapılan envanter çalışmalarının bu bölgedeki yaban keçisi popülasyonu hakkında yeni bilgiler sunarken, sürdürülebilir yaban hayatı yönetimine dolayısıyla da korumakontrol çalışmalarına önemli katkılar sağladığı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.