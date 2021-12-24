Ahmet Aras'tan Bodrumspor'a ziyaret

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BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bodrumspor, Adıyaman FK'yla deplasmanda oynayacağı ilk yarının son maçı öncesi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ziyaretiyle moral buldu. Bu mücadelenin ardından 29 Aralık Çarşamba günü ise daha önce güçlü rakibi Medipol Başakşehir'i elediği Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Süper Lig ekibi Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Bodrumspor'da Ahmet Aras, tesislerde teknik direktör İsmet Taşdemir, teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelip başarı diledi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-12-24 12:35:54



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