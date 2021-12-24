Göçmen kaçakçılığında kullanılan tekne battı Sahil Güvenlik, teknesi ile ilgilenmeyen sahibine 40 bin TL ceza kesti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgarla birlikte beton iskeleye çarparak batan teknenin sahibine 40 bin TL çevre cezası kesilirken, teknenin göçmen kaçakçılığında kullanıldığı öğrenildi.

Geçen Kasım ayında Bodrum’dan Yunan adalarına geçmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 79 göçmenin bulunduğu 2025 metre ahşap tekne, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilmiş, göçmenleri Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarmıştı. Sahil Güvenlik botuna yedeklenen ve çalıntı olduğu öğrenilen ahşap tekne, kıyıya getirildi. İşlemlerin ardından sahibine teslim edildi. Yalıkavak Koyu’ndaki beton iskeleye bağlı halde günlerce bekleyen ve sahibinin ilgilenmediği tekne iskeleye çarpa çarpa hasar gördü. Ön kısmı kırılan tekne, su almaya başladı. Sulara gömülen teknede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayı ihbar alan Sahil Güvenlik ekipleri, teknenin bulunduğu yere giderek inceleme yaptı. Tekne sahibine tekne ile ilgilenmeyip çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle ise 40 bin TL çevre cezası kesildiği ve teknesini bulunduğu yerden kaldırması talimatı verildiği öğrenildi.

Sami Çabuk isimli denizci basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Tekne buraya yaklaşık 15 gün önce getirilmiş. Fırtınada olduğu yerde su aldı, battı. Vurdu vurdu battı” diye konuştu.

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