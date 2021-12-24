Ahşap tekne battı; sahibine 40 bin lira ceza kesildi



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde geçen ay kuvvetli rüzgar nedeniyle beton iskeleye çarpıp hasar gören ahşap tekne, dün akşam saatlerinde battı. Tekne uzun süre bölgede bekletildiği için sahibine 40 bin lira çevre cezası kesildi.

Bodrum açıklarında kasım ayında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu ahşap tekne içerisindeki 79 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 25 metre uzunluğunda, çalıntı olduğu belirlenen ahşap tekne ise Sahil Güvenlik botuna yedeklenerek kıyıya getirildi. Ekipler, daha sonra tekneyi sahibine teslim etti. Yalıkavak Mahallesi'nde sahile demirleyen tekne, günlerce iskeleye bağlı kaldı. Geçen günlerde etkili olan kuvvetli rüzgarla birlikte ahşap tekne, beton iskeleye çarparak hasar gördü. Ön kısmı kırılan tekne, dün akşam saatlerinde ise tamamen suya gömüldü. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sahibine tekneyi uzun süre iskelede beklettiği için 40 bin lira çevre cezası kesti. Ekipler, ayrıca batan ahşap teknenin kaldırılmasını istedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2021-12-24 14:05:55



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