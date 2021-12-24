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35 yıllık turizmci Meşealtı Otantik Kebap’ı kışın da devreye soktu

İHA

35 yıllık turizmci Meşealtı Otantik Kebap’ı kışın da devreye soktu

Turizmde hizmet kalitesi ve personel devamlılığı arasındaki doğrudan ilişkiye değinen Turizmci Recai Çakır, “Kış aylarında kapanan mekanlar yıpranmakla birlikte her sezon yeni personel arayışına girerek yeniden personel eğitmek zorunda kalıyor. Toplamda 45 ay olan sezonun bir kaç ayı eğitimle geçiyor. Bu yüzden de hizmet kalitesini oturtmak zaman alıyor ve çok büyük markalar da bundan zarar görüyor” diye konuştu.

35 yıldır Muğla’nın Bodrum ilçesinde turizmcilik yapan Recai Çakır, yaz aylarında 5,5 dönümlük Sianji Farm içerisinde, 500 yıllık Meşe ağacı altında otantik bir ortam oluşturarak Güneydoğu’nun tüm lezzetlerini yerinden gelen aşçılarla, ilçede yaşayan ve tatile gelen misafirleri ağırladı. Turizm sezonunun bitmesine rağmen, gelen talep üzerine kışın da kış bahçesini devreye sokan Meşealtı Otantik Kebap, gastronomi turizmine tüm yıl boyunca hizmet vermeye devam ediyor. Gümüşlük’te hizmet veren mekan misafirlerin gözdesi oldu.

Sağlıkla lezzeti bir arada sunduklarını söyleyen Recai Çakır, “Gerek 500 yıllık meşenin gölgesinde verilen hizmet gerekse boğazdan geçen her şeyin organik ve sertifikalı ata tohumları kullanılarak üretilen sebze ve meyvelerden oluşması, Bodrum’daki yeme içme alışkanlığına bir ayrıcalık daha kazandırdı. 35 yıldır Bodrum turizmine hizmet vermeye ve ilklerin öncüsü olmaya devam etme misyonumuzla 12 yıldır kesintisiz devam eden Sianji WellBeing Resort Hotel’imizde de olduğu gibi gastronomi turizminin de 12 ay hizmet vermesi gerektiğine inandığım için güneşli Bodrum günleri haricinde de hayata geçirdiğimiz kış bahçemizde Güneydoğu mutfağı severlere on iki ay hizmet vermeye devam ediyoruz.”

Turizmde hizmet kalitesi ve personel devamlılığı arasındaki doğrudan ilişkiye değinen Turizmci Recai Çakır, “Türkiye’de hizmet kalitesini ve personel devamlılığını sağlamanın en önemli faktörlerinin başında geliyor. Personeli on iki ay istihdam sağlanması halinde hizmet kalitesi artırılabilir, ayrıca işletmenin on iki ay açık olması devamlı gelen müşteri açısından da önemlidir. Bodrum’da yer alan çok değerli zincir restoran markaları dahi işletmeleri kapatıp gitmekte ve her sezon başında da yeniden işletmeleri açmaya çalışmaktalar, bu süreçte kapanan mekanlar yıpranmakla birlikte her sezon yeni personel arayışına girerek yeniden eğitmek zorunda kalıyor. Toplamda 45 ay olan sezonun bir kaç ayı eğitimle geçiyor. Bu yüzden de hizmet kalitesini oturtmak zaman alıyor ve çok büyük markalar da bundan zarar görüyor. Ayrıca akılda kalan markalar da unutuluyor. Bu ve buna benzer birçok sebepten dolayı gerek grubumuz bünyesinde yer alan Sianji WellBeing Resort Hotelimizi gerekse de Meşealtı Otantik Kebap Restoranımızı 12 ay boyunca açık tutmaya devam edeceğiz. Umarım diğer turizm yatırımcıları ve restoran işletmecileri 12 ay hizmet verece hale gelir ve Bodrum’da on iki ay turizme destek verirler. Bu bir misyondur ve bu misyonumuzu devam ettirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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