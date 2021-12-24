Fethiye’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bir kadın daha! Feci biçimde öldürdü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde işe giderken yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Erkan'a (50), U.T. (23) yönetimindeki 34 GT 9273 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Erkan, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü U.T. gözaltına alındı.

Öte yandan, Erkan’ın bölgedeki lisenin kantininde çalıştığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.