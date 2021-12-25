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Çevre kirliliği ve şekerli içeceklerin üremeyi de olumsuz etkilediği belirlendi

İHA

Çevre kirliliği ve şekerli içeceklerin üremeyi de olumsuz etkilediği belirlendi

Dünya’nın en büyük sorunları arasında gösterilen çevre kirliliği ve yeni nesil gençlerin çokça tükettiği şekerli içeceklerin üremeyi de olumsuz etkilediği belirlendi. Üreme sağlığı üzerine ilginç araştırmaları ile tanınan Embriyolog Turgay Barut, Harvard Üniversitesi’nde yapılan ve üreme tıbbı alanında dünyaca prestijli olan Human Reproduction Dergisi’nde Eylül 2021’de yayınlanan önemli bir çalışmanın sonuçlarına göre; doğal ya da yapay tatlandırıcı ile üretilen içeceklerin erkeklerde sperm sayısını düşürdüğünün ortaya çıktığını belirtti.
Gebelik elde etmek isteyen her altı çiftten birinin kısırlık problemiyle karşı karşıya kaldığını ve bir yıl boyunca düzenli olarak çocuk sahibi olmak isteyen ancak olumlu sonuç elde edemeyen çiftlerin üreme tıbbı uzmanıyla görüşme yapılmasının zamanının geldiğini hatırlatan Embriyolog Turgay Barut, bu sürecin hem psikolojik hem de finansal olarak zor olduğunu hatırlattı. Bu süreçte vakaların 3’te biri erkek kaynaklı iken yüzde 58’inin hem kadın hem de erkek faktörünün birlikte eşlik ettiği bir doğurganlık problemini gösterdiğini ifade eden Embriyolog Barut, “Genetik faktörlerinse erkek kısırlığının yalnızca yüzde 15’ine neden olduğu bulunmuşken hava kirliliğine maruziyet, beslenme şekli, çevresel kimyasallara maruziyetin de testislerde sperm üretimine etkili olduğu bilinmektedir” dedi.
Barut konuyla ilgili açıklamasında “Yüksek enerjili gıdaların, ilave şekerler ve şekerli içeceklerin dünya çapında tüketimi giderek artmakta. Hatta Danimarka nüfusunun büyük bir kısmı ilave şeker tüketiminin azaltılması için ulusal diyet tavsiyesi yayınlayarak tedbirler almaya çalışmaktadır. Doğal tatlandırıcılı içeceklerin tüketiminin diyabet, kalp hastalığı ve yüksek obezite oranlarına neden olduğu bilinmekle birlikte doğal tatlandırıcı içeren kutu içeceklerin iç yüzeyini kaplamak için kullanılan materyal de yapay tatlandırıcı kullanılan içecekler kadar etki gösterebilmektedir. Bu sorunsalın doğurganlık üzerine etikisini inceleyen farklı çalışmalar arasında Amerika’da gebelik oluşumunda gecikme yaşayan çiftler üzerine bir araştırmada erkeklerin şekerli içecek tüketimiyle ilişkili sonuçlar elde edildi” diyerek Harvard Üniversitesi’nde yapılan ve üreme tıbbı alanında dünyaca prestijli olan Human Reproduction Dergisi’nde Eylül 2021’de yayınlanan önemli bir başka çalışmanın sonuçlarına göre doğal ya da yapay tatlandırıcı ile üretilen içeceklerin erkeklerde sperm sayısını, total sperm sayısını ve serum inhibinB/FSH değerlerini düşürdüğünün ortaya çıktığını belirtti.
Embriyolog Turgay Barut açıklamasının devamında “Daha öncesinde yapılan çalışmalar şekerle tatlandırılmış içeceklerin testis fonksiyonları üzerine olumsuz etki gösterebildiği bilinmekte ancak çalışmalar arasında çelişkili sonuçlar bulunmaktaydı. Ancak yapay tatlandırıcılar kullanılarak üretilen enerji içecekleri ve meyve sularının testis dokusu üzerine etkisi net değildi. Yapılan araştırmaya toplam ortalama 19 yaşında olan 2 bin 935 genç katıldı. Doğal ve yapay tatlandırıcılı içeceklerin, meyve sularının ve enerji içeceklerinin alımı, doğrulanmış bir gıda sıklığı anketi ile değerlendirildi. Testis fonksiyonu geleneksel semen kalite parametreleri (semen hacmi, sperm konsantrasyonu, toplam sperm sayısı, hareketliliği ve yapısal özellikleri), testis ultrasonu ile değerlendirilen hacim ve serum üreme hormonu konsantrasyonları (toplam testosteron, serbest testosteron, E2, inhibinB, LH, FSH, seks hormonu bağlayıcı globulin değerleri) ölçüldü. Yapılan çoklu analizler sonrasında, günde ortalama 220 ml ile en yüksek şekerli içecek alımı kategorisindeki erkekler tüketmeyenlere göre mililitrede 13,2 milyon daha düşük ortalama sperm sayısına sahipti. Benzer bir durum toplam sperm sayısı 28 milyon daha düşük bulunurken hormon değerlerinde de düşük bulundu. Doğal tatlandırıcı içeren içecek tüketiminin sağlıklı erkekler arasında testis fonksiyonu üzerinde doğrudan baskılayıcı bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur ve doğurganlık üzerinde potansiyel bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte, doğal tatlandırıcı içeren içecek tüketiminin yüksek miktarda olması ile düşük semen kalitesi arasında gözlenen ilişki mutlaka doğurganlıkta bir azalmayı beraberinde getireceği anlamına gelmediği sonucuna varılmıştır. Yapılan bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak doğal ya da yapay şekerli içeceklerin testis fonksiyonlarına olan zararlarını önleyebilmek için bu içecekler yerine su tüketimi yapılması üreme sağlığı bakımından erkekler için daha yararlı olacağı bir gerçektir” ifadelerine yer verdi.

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