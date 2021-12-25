Fenomen ördek 'Payti'nin reklam gelirini, SP'li çocuklara bağışlayacak



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, özel eğitim öğretmeni Ayşe Acar'a 3,5 yıl önce serebral palsi (SP) hastası öğrencisi tarafından hediye edilen 'Payti' isimli ördek, sosyal medyada fenomen oldu. 'Payti'nin reklam filmlerinde oynamaya başladığını belirten Acar, "Elde edeceğimiz geliri SP'li çocuklara bağışlayacağız" dedi.

Bodrum'da özel gereksinimi olan öğrencilerin bulunduğu okulda öğretmenlik yapan Ayşe Acar'a, 3,5 yıl önce SP hastası öğrencisi, ördek hediye etti. Yumurtadan çıkmasından 1 gün sonra gelen yavru ördeğe Acar, 'Payti' ismini verdi. Birlikte yaşadığı 'Payti' ile çarşı ve sokakları gezen Acar, sosyal medya hesabı da açtı. Kısa sürede ilçede tanınan 'Payti' yoğun ilgi görmeye başladı.

'Payti'nin teklifler üzerine reklam filmlerinde oynayacağını belirten Ayşe Acar, elde edilecek geliri ise SP'li çocuklara bağışlayacağını söyledi. Acar, "Payti, SP hastası öğrencimin hediyesi. 3,5 yaşında. Yumurtadan çıkmasından 1 gün sonra bana geldi. O günden beri birlikteyiz. Evde, okulda, markette, sokakta, pazarda, her yerde görebilirsiniz 'Payti'yi. 'Payti' artık evcilleşti, normal kediler ve köpekler nasıl evcilleştiriliyorsa 'Payti' de onlar gibi bir canlı oldu. Bazıları doğasıyla oynadığımı düşünüyorlar ama 'Payti' zaten kuluçka makinesinden çıktığı için doğasıyla oynandığını zannetmiyorum. Başka bir yerde olmuş olsaydı şu ana kadar 'Payti'yi çoktan yemişlerdi. Daha rahat bir hayat yaşıyor, onun istediği gibi davranıyorum. Denize geldiğimizde o ne zaman gitmek isterse o zaman dönüyoruz. Birisinin ona dokunmasını istemiyorsa müdahale ediyorum. 'Payti'ye göre yaşıyorum. 'Payti'nin sosyal medyada takipçileri var, sağ olsunlar, destekliyorlar. 'Payti'nin reklamlarından elde edeceğimiz geliri SP'li çocuklara bağışlamayı düşünüyoruz. Şimdi de bir reklam çekimiz var, onun da geliri SP'li bir kızımıza gidecek" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2021-12-25 13:19:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.