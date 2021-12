Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TAKSAV’a konuk oldu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Bodrum Temsilciliği binasında gerçekleşen bir söyleşiye katılarak 'Belediye yerel yönetimler ve Bodrum nasıl bir kent olmak istiyor, nasıl bir yerel yönetim arzu ediyoruz' başlığı altında katılımcıların sorularını yanıtladı.



Söyleşinin açılış konuşmasını yapan TAKSAV Bodrum Temsilcisi Kemal Ulusaler, “Kentin sakini değil, sahibiyiz” diyerek başladığı konuşmasında, ”Özellikle çocuklara ve gençlere yönelik kültür ve sanat çalışmalarımızda bizlere yaptığınız destekleri yadsımayacağız. Bize olanak sağlayarak pek çok kapıyı açtınız ki bu önemli. İlk kez Bodrum’da çocuk ve gençlik bianeli yapmak istiyoruz. Büyük hedefimiz var. Sizlerin de katkıları ile başarabileceğimize inanıyorum. Bu gün burada belediye yerel yönetimler ve Bodrum nasıl bir kent olmak istiyor, nasıl bir yerel yönetim arzu ediyoruz diyerek söyleşi yapalım istedik. Bundan iki yıl öncede başkanımız ilk göreve geldiğinde bize fikirlerini beyan etmişti. Bu hedeflerin ne kadarına ulaştık. Bunları konuşalım istedik” dedi.



"Düşünce kuruluşların önemi büyük"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras belediyelerin vizyon oluşturmakta, düşünce kuruluşlarının önemine vurgu yaparak, “İnsanı ilgilendiren her konunun belediye ile bağlantısı var. Bize rehber olması açısından düşünce kuruluşları çok önemli. TAKSAV gibi bir düşünce kuruluşumuz var burada; ortaya çıkacak fikirle, yapılacak tartışmalar, verilecek fikirler ile belediye çok büyük yükten kurtulur. Bodrum’un gelecek vizyonu konusunda veya şu andaki sorunların geniş bir perspektiften bakıp eyleme dökülmesi açısından düşünce kuruluşların çok önemi vardır. Fikirlerin proje halinde sunulması bizi çok rahatlatacaktır. Belediyeye doğru bir proje gelirse finansman konusunda sıkıntımız yok. Pandemi sonrası Bodrum’da çok ciddi nüfus artışına bağlı problemler ve alt yapı çalışmaları sürüyor. Düşünün evin içerisinde yaşıyoruz ama bir taraftan tadilat yapıyoruz. Bodrum’da bu şekilde tabi ki zor. Ama yaşayarak bu sorunları çözeceğiz. İrademiz tam" diye konuştu.



"Kucaklayıcı ve kapsayıcı olmak zorundayız"

Bodrum’un 40 sene öncesi gibi değerlendirilmemesi gerektiğini kaydeden Başkan Aras, "Bodrum’da artık şovenist mikro milliyetçi yaklaşımla hiçbir yere varamayız. Kucaklayıcı kapsayıcı olmak zorundayız. Bodrum’a yerleşen, ticaret yapan, yaşamak isteyen herkes Bodrumludur ve bu topraklarda eşit bir hakka hukuka sahiptir. Bizim belediye olarak bakış açımız tamamen budur. Hiçbir etnik köken ayrımı yapmıyoruz. Hiçbir ekonomik toplumsal katman ayrımı yapmıyoruz. Her kesime eşit kadına da, çocuğa da, kediye de köpeğe de, ağaca da, bitkiye de bakışımız toplumsal eşitlik temelindedir” diyerek Bodrum’da bir arada yaşama kültürünün önemine vurgu yaptı.



Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş. kuruluyor

Bodrum’un birtakım sorunlarının çözümünün kültür ve sanat çalışmalarının artmasıyla çözüme kavuşacağına inandığını söyleyen Başkan Aras yakın gelecekte Bodrum Kültür AŞ’nin kurulacağını ifade etti. Başkan Aras, “Belediyenin içerisine önemli kültür sanat insanlarını getirip bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Kültür A.Ş’yi kuruyoruz. Bodrum 3500 yıllık bir kültürden geliyor, bir tarihi var. Önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kent, kültürlerin burada bir harmonisi, uyumu var. Onun getirdiği çok önemli miras var. Şovenistlik derseniz bu Bodrum’un kültürel şovenistliği olması lazım. Yozlaşmayı önlememiz lazım. Bizim bir mottomuz var. Bodrum’a geliyorsun o zaman 'Bodrum’un hayallerine katıl'. Binlerce yıllık tarihi var bu kültürü yozlaştırmayalım. Bodrum’un kültürü bu toprakların dağın, taşın, denizin, balığın, kayanın, dağdaki yaban mersinin, delice zeytinin kültürüdür, süngercileri unutarak bir yere gidemeyiz. Karia kültürünü unutarak yada Rodos şövalyelerini bir yere koyarak ya da Girit’ten gelen göçmenlerimizi, Bodrum’a çok büyük değer katan insanlarımızı bir kenara bırakamayız. Geleneklerimizi göreneklerimizi korumalıyız” diyerek Kültür A.Ş’nin Bodrum’da üstleneceği rolün de altını çizdi.



Bodrum Belediye Başkanı Aras’ın söyleşide öne çıkardığı açıklamalardan bazı başlıklar şu şekilde:



"Sosyal belediyecilik anlayışı ile yönetiyoruz"

Bütçe konusunda Bodrum’un sıkıntısı olamaz olmamalı, diyen Başkan Aras, “2019 yılında geldiğimizde bütçemiz 200 milyondu. 2020 Mart ayına geldiğinde bütçemizi 365 milyona çıkardık. Pandemi de zorluklara rağmen bütçemizi 2021’de 495 milyona çıkardık. Şu anda yüzde 90 üzerinde gerçekleşme ile kapatıyoruz. 2022 yılında 718 milyon olarak meclisten oy birliği ile geçti. Ekonomi, bütçe çok önemli. Teşekkür ediyorum meclisteki bütün gruplara. Bize inandılar. Benim vatandaşımın suyu aksın, yolunda çukur delik olmasın, çocuklarımız eve giderken karanlıkta gitmesin, aydınlık bir kentte yürüsün, güvenli bir kent olsun, bunların hepsi bütçe ile olabilecek şeyler. Toplu sözleşmeleri gerçekten de sosyal demokrat bir belediyenin gereği gibi yaptık. Belediyemizde en düşük maaş bile asgari ücretin üstünde. Belediyede zihinsel dönüşümleri yapmak zorundayız. Akıllı kentle ilgili çalışmalarımız sürdürülüyor Dijital alt yapı dönüşümü çalışılıyor şu an. Dijital sayısal arşivlerimiz, bir taraftan atık yönetimi alanında çalışmalar sürüyor. Tabi zaman alan konular bunlar" dedi.



STK’ları ve birlikte yönetme kültürünü önemsiyorum

Kent konseyi ve STK’ları çok önemsediğini kaydeden Aras, "Bütün komisyonları ve çalışma grupları ile çalışmayı ben çok önemsiyorum. Kadın konusunda önemli yol aldık. Hayvan hakları konusunda yol aldık. Tabi eksikler var tamamlanacak bunlar. Bu anlayış doğru ise adaletli ise bilimselse, akılcıysa bazı adımlar yanlış atılsa bile elbet o doğru mecraya girecektir. İşte tiyatromuz iki senedir çok sıkıntı çektik ama şimdi tiyatromuzla gurur duyuyoruz. Hizmet odaklı, Bodrum’da gerçekten sosyal demokrasinin kurallarına uygun, barışı, huzuru, kardeşliği, toplumsal birlikte yaşama kültürünü oturtmaya çalışan bir anlayışla Bodrum Belediyesi’ni şu anda yönetmeye çalışıyoruz. Yapamadıklarımız vardır. Takdirlerinize bırakıyorum. Zamanla eksiklerimizi tamamlayacağız. Eleştiriye her zaman açığız. Karşılıklı iletişimi oturtmak çok önemli" ifadelerini kullandı.



"Su tasarrufu ve daha birçok alanda çok önemli çalışmalar yapılıyor"

"Bodrum’un su meselesi ile çalışmalar var, denizden arıtmayı şu anda gündeme getiriyoruz" diye konuşan Başkan Aras sözlerini şöyle noktaladı;

"Ama hepsinden önemlisi su tasarrufu, bizim yüzlerce yıllık geleneğimiz var, sarnıçlar bu gelenekle ilgili, şu anda mecliste yağmur hasadı ile ilgili çalışmalar var. 1000 metre karenin üzerindeki parsellerde yağmur suyu toplanması sistemi kurulacaktır diye bir karar alıyoruz. Komisyonda geçecektir. Modern sarnıç projelerimiz ile ilgili şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Kent konseyi su çalıma grubumuz var iyi çalışıyor, ciddi bir inisiyatif, herkes tarafından dikkate alınıyor. Özellikle çocukların kültür, sanat, sporla hatta okulla buluşabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Gelir durumu kötü olan hemşerilerimizin çocuklarını toplam 180 çocuğumuzu ücretsiz servisle okullara taşıyoruz. Geri dönüşüm ile ilgili projelerimiz var belediye olarak başlayacağız. Oteller işletmeler yavaş yavaş plastik petlerden cama dönüşüm yapacağız. Bunu da ilçe geneline yayacağız. Belediyemizde 2022’de artık plastik pet kesinlikle olmayacak. Kamu arazilerimizi satmayalım kamu çalışanlarımıza lojman yapalım diye uğraşıyoruz. Şimdi yeni yapılacak okullarımızı lojmanlı olarak projelendiriyoruz."



Söyleşi sonundaki sorucevap bölümünde, katılımcıların imar sorunları, toplu taşıma, su, yol, trafik, plaj, çöp konuları ile ilgili taleplerini dinleyen Başkan Aras, taleplerin çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere iletilmek üzere çalışmalara hemen başlayacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.