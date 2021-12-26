Marmaris’te yaşayan İngilizler yeni yılı kutladılar

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan yerleşik İngiliz vatandaşları yeni yılı ülkeleri yerine yaşadıkları kentte kutladılar. Marmaris'te yaşamaktan çok mutlu olduklarını belirten İngilizler havanın ve doğanın burada eşsiz olduğunu belirttiler.



Marmaris’te yerleşik olarak yaşayan bazı İngiliz vatandaşları ülkelerine gitmeyip, ilçede bulunan restoranlarda yeni yılı kutladılar.

28 yıldır Marmaris’te yaşadığını söyleyen Amanda Calisir ‘’ Benim vatanım artık burası oldu, bayramlarımızı burada kutluyoruz, çok mecbur kalmadıkça İngiltere’ye gitmiyorum ‘’ dedi.

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