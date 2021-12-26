Muğla açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem

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Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.15’te merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesi açıkları olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 36 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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