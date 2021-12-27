Bodrumspor'da hava kapalı

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BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Adıyaman Futbol Kulübü'ne 3-1 yenilen Bodrumspor'da moraller iyice bozuldu. Son 5 lig maçında sadece 1 galibiyet elde edebilen yeşil-beyazlılar sezonun ilk yarısını 31 puanla 9'uncu sırada tamamladı. Sezon başında yıldız isimleri kadrosuna dahil eden ve büyük beklentilerle yola çıkan Bodrumspor'da oluşan tablo camianın moralini bozdu. Teknik direktör İsmet Taşdemir, kötü bir kapanış yaptıklarını söyledi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-12-27 11:29:49



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