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Bodrum’a suni kar yağdırıldı, eğlence doruğa çıktı, esnafın yüzü güldü Bodrum’da yılbaşı etkinlikleri esnafın yüzünü güldürdü Bodrum’da yılbaşı partileri son sürat devam ediyor

İHA

Bodrum’a suni kar yağdırıldı, eğlence doruğa çıktı, esnafın yüzü güldü Bodrum’da yılbaşı etkinlikleri esnafın yüzünü güldürdü Bodrum’da yılbaşı partileri son sürat devam ediyor

Türkiye’nin en uzun soluklu yılbaşı festivali son sürat devam ederken, esnafın yüzü gülmeye başladı. Bir taraftan Bodrum’a kar yağdırıldı, diğer taraftan ateş şovlarla eğlence doruğa çıktı.
Bodrum Belediyesi Türkiye’de bir ilki başararak, 14 günlük yılbaşı festivali düzenledi. Birbirinden ünlü sanatçıların sahne aldığı, yüzlerce müzisyenin konser verdiği yılbaşı festivalinde yılbaşı stantları da büyük ilgi görüyor. Kış ayları çok sessiz geçen Bodrum bu yıl ise festivalle birlikte yaz aylarını aratmamaya başladı.

Ozan Doğulu sevgilisi Hera ile Bodrumluları coşturdu
Bodrum Belediye meydanından kurulan dev sahnede önceki gün Ozan Doğulu Dj performansıyla binlerce kişiyi coşturdu. Ardından sevgilisi Hera sahneye çıkarak birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Hera şarkı söylerken, Ozan Doğulu Dj performansıyla sevgilisine eşlik etti. Binlerce kişi Ozan Doğulu ve Hera ile coştu. Konserlerde eğlenen vatandaşlar ise yağdırılan suni kar ile doyasıya eğlendi.

Kilise Meydanı'nda Ece Gürsel coşkusu
Manken ve Şarkıcı Ece Gürsel ise Kilise Meydanı'nda sahne aldı. Yüzlerce kişi Ece Gürsel’in şarkılarıyla coştu. Birçok şarkısına Gürsel'i dinlemeye gelen vatandaşlar da eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gürsel yılbaşı partilerinde yer almaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

"Uluslararası etkinlik olacak"
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bu etkinliğin ve yapılacak tüm etkinliklerin en büyük amacının 12 ay turizm yapmak ve esnafın kışın sıkıntı yaşamamaları için çarşıyı ve Bodrum’un dört bir yanını canlı tutmak için olduğunu açıklayarak, “Yılbaşı etkinliğini kışın turizmi canlandırmak için planlamıştık. Bodrum’da yıl boyu etkinlikler olması lazım ki insanların Bodrum’a gelecek sebepleri olsun. Böyle uzun bir yılbaşı etkinliği planladık. İlk birkaç gün havanın durumundan konserlerde çok fazla etkili olamadık ama daha sonrasından vatandaşlar sokağa çıktı, konser alanları doldu taştı. Yılbaşı ve sonrasında da sokak partileri, eğlenceler devam edecek. Bu yıl ortaya koyduğumuz parti konsepti gelecek yıllara hazırlık olsun diye yapıldı. Yapacağımız ‘Happy Love Year Party’ partileri tüm dünyaya uluslararası ortamda bunu duyuracağız. Kışın da Bodrum’a turistlerin gelmesini istiyoruz ve 12 ay turizm yolunda ilerlemeyi planlıyoruz. Bodrum esnafının, otelcisinin, pazarcısının, tüm halkının kazanabilmesi için bu gibi etkinlikler gerekli. Bodrum’un bir ismi var ve o isme yakışır işler yapıp marka değerini daha da yukarılara çıkarmamız Bodrum’a yakışır işler yapmamız lazım. Yaptığımız etkinliklere eleştiriler de geliyor. Etkinlik harcamalarını alt yapıya harcayın eleştirileri alıyoruz. Alt yapı çalışmalarının finansmanı var zaten. Alt yapı çalışmaları parasal durumlardan dolayı yapılamıyor diye bir durum yok. Alt yapı çalışması devam eden bir süreçtir. Etkinlikler için Bodrum Belediyesinden çok az bir bütçe çıktı. Etkinliklerimiz büyük bir kısmını sponsorlarımız karşılıyor. 12 ay turizm için burada iş yapan iş insanları tarafından karşılanıyor” dedi.

Esnafın yüzü güldü
Kış aylarında birçok işletme zor günler geçirirken 14 günlük kutlamalar esnafın da yüzünü güldürdü. Bodrum merkez başta olmak üzere işletmeler yılbaşı partisine gelen yerli yabancı turistler ve Bodrum halkı ile dolmaya başladı. İşletmelere can suyu olan etkinlikler Bodrum esnafını ekonomik olarak rahatlattı.
Bodrum Kumbahçe’de işletmesi olan Candan Topdemir ekinliklerin başlamasıyla birlikte işletmesinde yoğunluk olduğunu ifade ederek “Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal işlerin yaptığı bu organizasyonlar, Bodrum’daki esnaf için çok başarılı oldu. İnsanlar konser öncesinde şehre indiler, konserleri izleyip restoranlarda yemek yediler, eğlenceye devam ettiler. Havanın soğuk olmasını, yağmurlu olmasını umursamadı gençler. Biz çok mutluyuz rezervasyonlarımız 15 gün önceden kapandı. Biz de canlı müzikler ve dj performansları yapmaya çalışıyoruz. Çok başarılı bir organizasyona imza attı Bodrum Belediyesi” şeklinde konuştu.

Oteller dolmaya başladı
Bodrum Otelciler Birliği Deneği Genel Sekreteri Yiğit Girgin ise 14 günlük etkinliğin otelcilere yansımalarının iyi olduğunu belirterek, “Belediyenin organize ettiği yılbaşı özelindeki sokak partileri şehre, sektöre ve esnafa çok güzel bir katkı sağladı. Yılbaşı öncesinde başlayan, yılbaşında ve sonrasında da devam edecek olan bu etkinlikler şehir merkezine ciddi bir kalabalık oluşturacak. Konserlerin başlamasıyla o kalabalığı yakaladı Bodrum. Bizler için turizmciler için düşük sezonda Bodrum için verimli ve faydalı görüyoruz bu etkinliği. Bu gibi çalışmaların süreklilik arz etmesi orta ve uzun vadede avantajlı bir durum oluşturacaktır. Şehre, işletmelere ve otellere yansıyan olumlu bir hava var. Otellerin yılbaşı galası yapmasıyla birlikte Belediyenin de yaptığı etkinliklerle birlikte yılbaşının Bodrum’da kalabalık ve yoğun geçeceğini düşünüyoruz” dedi.

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