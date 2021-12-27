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Muğla Büyükşehir barınağında 26 Bin 529 hayvan tedavi edildi Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde tedavi gören hayvan sayısı 26 bin 529, sahiplendirilen hayvan sayısı ise 2 bin 640’a ulaştı.

İHA

Muğla Büyükşehir barınağında 26 Bin 529 hayvan tedavi edildi Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde tedavi gören hayvan sayısı 26 bin 529, sahiplendirilen hayvan sayısı ise 2 bin 640’a ulaştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 37 bin 349 metrekare alan üzerine kurulan ve doğal yaşam alanları ile Türkiye’nin en donanımlı hayvan barınaklarından birisi olan Geçici Hayvan Bakımevi, can dostları ağırlamaya devam ediyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında 3 Milyon 715 bin TL yatırımla hizmete sunulan Geçici Hayvan Bakımevi hizmete devam ediyor. Sahipsiz ve tedaviye muhtaç hayvanlarının bakımı ve tıbbi müdahalesinin ücretsiz yapıldığı barınak Can Dostlara sıcak bir yuva oluyor.
Türkiye’nin en kapsamlı barınaklarından biri
2 bin 861 metrekare kapalı alanı ve 8 bin 761 metrekare de doğal yaşam alanı bulunan barınak Türkiye’nin en kapsamlı bakımevlerin biri olarak dikkat çekiyor. Bakımevinde 160 hayvan besleme odağı bulunurken, hayvanların kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra, ücretsiz tedavi, sinir ve kemik hastalıklarına dair cerrahi müdahale ve gerekli tüm bakımları da yapılıyor. Günde ortalama 35 ile 40 sahipsiz hayvanın tedavi ya da kısırlaştırma amacıyla getirildiği bakımevinde 4 veteriner hekim, 1 Veteriner Sağlık Teknisyeni ve 12 uzman hayvan bakıcısının görev yapıyor. Alanında uzman hekimlerin yaptığı 743 cerrahi müdahalenin başarılı bulunması nedeniyle Muğla’nın yanı sıra çevre illerden 16 sokak hayvanı da tedavi amacıyla Muğla’ya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine getirildi.
Tedavi sayısı 26 Bin 529, sahiplendirme 2 Bin 640’a ulaştı
Yılda ortalama 4 bin 600 kişinin ziyaret ettiği bakımevi, açıldığı günden bu yana 2 bin 640 hayvanı sahiplendirerek sokak hayvanlarını korumayı başardı. Sadece 2021 yılında 1416 köpek, 1686 kedi olmak üzere toplam 3102 can dost kısırlaştırıldı ve 7 bin 628 tıbbi müdahale gerçekleştirildi. Toplamda ise 26 bin 529 bin hayvan tedavi görürken barınak hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’yı can dostlarla birlikte paylaştıklarını ve hayvanların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını söyledi. Gürün, hayvanlara verilen değerin bir toplumun gelişmişlik düzeyini gösterdiğini belirtirken Büyükşehir Belediyesi olarak kurdukları tesiste tıbbi ve cerrahi müdahaleler yapılıp hayvanların sağlığına kavuşmalarını sağladıklarını belirtti. Başkan Gürün, barınaktaki ekibin alanında oldukça uzman kişilerden oluştuğunu ve ülkemizin farklı birçok şehrinden tedavi için hayvanların barınağa getirildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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