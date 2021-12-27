280 litre el yapımı kaçak alkol ele geçirildi Muğla’nın Ula ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından evde üretilen toplam 290 litre kaçak alkol ele geçirildi.

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda D.M. isimli şahsın ticari amaçla kaçak el yapımı alkollü içki yaparak sattığı tespit edildi.

Cumhuriyet savcısından alınan arama kararı sonrası D.M. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, el yapımı kaçak 280 litre rakı, 10 litre likör cinsi alkollü içki ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda D.M. isimli şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.