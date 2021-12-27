Milas'ta 17 bin 660 kök kenevir ele geçirildi

Muğla’nın Milas ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada yasadışı yollarla ekilmiş kenevir tespit edildi. Bölgede çalışmalarını sürdüren ekipleri 17 bin 660 kök kenevir ele geçirirken, olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı.



Edinilen bilgiye göre, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Damlıboğaz Mahallesi Sarıçay Deresi mevkiinde 3 parça halinde yaklaşık 100 metrekarelik alana kimliği belirsiz kişiler tarafından kenevir ekildiğini tespit etti. Yaklaşık bir hafta boyunca bölgede pusu ve gözetleme çalışmalarını sürdüren ekipler, Ü.A. ve U.K. isimli şahısları kenevir bitkilerini kontrol etmeye geldikleri esnada yakaladı. Boyları 20 ile 70 santim aralığında değişen toplamda 17 bin 660 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli soruşturma başlatılırken, ele geçirilen kenevirler yakılarak imha edildi.

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