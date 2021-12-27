Marmaris ve Datça’da 26 göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içinde toplam 26 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin ardından bölgeye kurtarma botu gönderildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris açıklarında ise lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.