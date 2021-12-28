Köyceğiz’de çocuklar gönüllerince eğlendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bir alışveriş merkezi tarafından çocuklar için ücretsiz yılbaşı partisi düzenledi.



Köyceğiz'de düzenlenen yeni yıl eğlencesinde birçok hayali karakter yer alırken, palyaçoların yaptığı gösteriler de büyük beğeni topladı. Yeni yıl öncesinde düzenlenen partide düzenlenen dans yarışmaları ve toplu oyunlar ile çocuklar gönüllerince eğlendi.

Yüz boyama ve parmak kukla etkinlikleri ile devam eden partide, çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Renkli görüntülerin yer aldığı partinin ardından çocuklar ve aileleri yılbaşı öncesi organize edilen etkinlik için alışveriş merkezi yönetimine teşekkür etti.

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