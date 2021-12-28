Muğla Eğitim Araştırma’nın ilk tüp bebeği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezinin ilk bebeği Zeynep dünyaya geldi.

2020 yılında hizmet vermeye başlayan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nin ilk tüp bebeği dünyaya gelirken, Muğla ve yöresinde doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlere umut ışığı oldu.

9 yıldır bebek sahibi olamayan ve Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezine başvuran Elif ve Hüsamettin Şarlak çifti en zorlu hasta grubunda olmalarına rağmen, histereskopi, laparoskopi operasyonları ardından başarılı tüp bebek uygulaması ve yakın takip edilerek gebelik sürecinin sonunda dünyaya gelen Zeynep’i sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldılar.

Sezaryen ile gerçekleşen doğum sonrası Şarlak ailesi, Tüp Bebek Merkezi çalışanlarına ve hastane yönetimine teşekkür ederek, bebek sahibi olmak isteyen ailelere gönül rahatlığıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezine başvurabileceklerini belirttiler.

Aileyi ziyaret eden Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğin ailesini tebrik etti. Başhekim Togan, “Merkezin ilk bebeği olma unvanını kazanan bebeğimize sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam diliyor, tüm tüp bebek merkezi ekibine başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Eren Akbaba, Hastanenin ilk Tüp Bebeği Zeynep’in doğumunun kendileri için gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak tüp bebek oluşum süreci hakkında verdiği bilgide, “Doğal yollarla hamileliğin gerçekleşmediği durumlarda tüp bebek tedavisiyle çözüm üretilebilmektedir. Tüp bebek yöntemi; genellikle 1 yıldan fazla bir sürede korunmasız birlikteliğe rağmen gebelik olayının gerçekleşmediği infertil çiftlerde, diğer tedavi yöntemleri ile sonuç alınamaması durumunda tercih edilen yardımcı üreme yöntemidir. Tüp bebek uygulaması hastanemizde raporlu olarak yapılabilmekte ve hastanemizde tüp bebek tedavisinde uygulanan tüm testler bulunmaktadır. Tüp bebek tedavisinde, hem erkeğin, hem kadının testlerinin incelenmesi sonucu hastaya uygun ilaç tedavisine başlanıyor. Anne adayına yumurta geliştirici ilaç tedavisi ile 815 civarında yumurta elde edildikten sonra eşiyle birlikte hastaneye çağrılarak eşinden sperm örneği alınıyor. Embriyoloji ve Histoloji Uzmanı tarafından İCSİ dediğimiz yöntemle laboratuvar ortamında en kaliteli sperm ve yumurtalar birleştiriliyor. Birleşme sonrasında özel solüsyon ve ortamlarda takip edilmeye başlanıyor. Hücrenin bölünme işlemi sonrasında 35 günde büyümesini istiyoruz. Embriyoloji uzmanı ile aileye bilgi vererek embriyonun gelişimine göre tarih planlayıp, transferimizi gerçekleştiriyoruz. Embriyo transferinden 14 gün sonra gebeliğin oluşup oluşmadığına bakmak için hastamızı merkezimize çağırıyoruz. 14 gün sonunda gebelik testi pozitif ise hastamızın gebelik takibini sürdürüyoruz. IVF döngüsü yaklaşık üç hafta sürer. Bazen bu adımlar farklı bölümlere ayrılır ve süreç daha da uzun sürebilir” dedi.

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