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Gümüşlük ve Gümbet’e 200 Bin kişilik arıtma tesisi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 200 bin kişiye hizmet verecek Bodrum Gümbet ve Gümüşlük Mahallelerinde başlatılan atık su arıtma tesisleri kapasite artış projesi devam ediyor.

İHA

Gümüşlük ve Gümbet’e 200 Bin kişilik arıtma tesisi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 200 bin kişiye hizmet verecek Bodrum Gümbet ve Gümüşlük Mahallelerinde başlatılan atık su arıtma tesisleri kapasite artış projesi devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin ve Avrupa’nın en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bodrum’da alt yapı yatırımlarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un altyapıdan yaralanma oranını yüzde 46’dan yüzde 91’ e yükseltecek olan Bodrum kanalizasyon, Turgutreis İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi ve Bakanlık ile birlikte yapılan Torba Kanalizasyon ve atık su arıtma tesis projelerinin yapımı devam ediyor.
Gümbet AAT 3, Gümüşlük AAT 4 kat büyüyor
Bodrum’daki arıtma eksiklerinin tamamen ortadan kaldırılması için yeni projeleri de hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi son olarak geçtiğimiz günlerde yapımına başladığı Gümbet ve Gümüşlük atık su arıtma tesislerinin kapasite artış çalışmalarına devam ediyor.
Proje kapsamında yaklaşık 147 Milyon TL yatırımla Gümbet ve Gümüşlük Mahallelerinde bulunan atık su artıma tesislerinin kapasiteleri arttırılarak 200 bin kişiye hizmet vermeleri sağlanacak. 2022 yılı ortalarında tamamlanarak hizmete sunulması planlanan çalışmalar kapsamında Gümbet’te bulunan atık su arıtma tesisinin mevcut kapasitesi yaklaşık 3 kat, Gümüşlük atık su arıtma tesisi kapasitesi de yaklaşık 4 kat arttırılacak. Böylelikle 9 bin 600 m3/gün kapasiteli Gümbet AAT 29 bin 900 m3/gün’e, 2 bin 500 m3/gün kapasiteli Gümüşlük AAT 9 bin 900 m3/gün kapasiteye çıkarılacak.
Arıtılan su, sulama suyunda kullanılacak
Bu tesislere monte edilecek olan MBR sistemi ile birlikte tesislerde ileri düzeyde arıtma yapılacak ve elde edilen su yeşil alanların sulamasında kullanılacak. Çalışmalar kapsamında kaba ızgara kanalı ve dağıtım yapısı betonarme işleri, İnce elek kanalı betonarme işleri gibi teknik kısımlar tamamlandı. Projede devam eden çalışmalar kapsamında genel tamamlanma oranı yüzde 13’e yükseldi. Çalışmaların 2022 yılı ortalarında tamamlanıp tesislerin tam kapasite ile vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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