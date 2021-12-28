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Akyaka’da ‘Genç balıkçı deneyim paylaşım buluşması’ Akdeniz Koruma Derneği ve Akyaka Su Ürünleri Kooperatifi’nin ev sahipliğinde Akyaka Mahallesinde ‘Genç Balıkçı Deneyim Buluşması’ etkinliği düzenlendi.

İHA

Akyaka’da ‘Genç balıkçı deneyim paylaşım buluşması’ Akdeniz Koruma Derneği ve Akyaka Su Ürünleri Kooperatifi’nin ev sahipliğinde Akyaka Mahallesinde ‘Genç Balıkçı Deneyim Buluşması’ etkinliği düzenlendi.

Genç balıkçılar, balıkçılık mesleğinin geleceği hakkında konuşmak; deniz koruma alanlarında sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarıyla ilgili deneyim paylaşmak için Gökova Körfezi’nde bir araya geldi.
Akdeniz Koruma Derneği ve Akyaka Su Ürünleri Kooperatifi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Genç Balıkçı Deneyim Paylaşım Buluşması’na Kaş, Kalkan, Akbük ve Akyaka’dan balıkçılar katıldı. Buluşmada ayrıca Ula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SürKoop), Ege Üniversitesi, Kaş ve Akbük Su Ürünleri Kooperatifi’nden yetkililer yer aldı.
İki gün süren etkinliğin ilk gününde Akyaka Su Ürünleri Kooperatifi’nde günlük balıkçılık verilerinin tutulması, balıkçılık turizmi ve istilacı türler hakkında deneyimler paylaşıldı. Gökova Körfezi’ndeki deniz koruma alanlarına yapılan ziyaretle Körfez’deki Balıkçılığa Kapalı Alanların önemi ve deniz koruyuculuğu sistemi yerinde aktarıldı.
Deneyim paylaşım buluşmasında, Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vahdet Ünal ‘Bölge balıkçılığının sosyoekonomik durumu ve genç balıkçılardan beklentiler’, SürKoop adına Su Ürünleri Mühendisi Mine Canikli ‘Genç Balıkçı Komisyonu’, Akyaka Su Ürünleri Kooperatifi’nden Taner Özcan Kooperatifin çalışmaları ve bölgedeki balıkçılık, Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya, deniz koruma alanlarında yürütülen koruma ve izleme çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Akdeniz Koruma Derneği’nin küçük ölçekli balıkçılığın sosyoekonomik yapısıyla ilgili 2021 yılında tamamladığı çalışmanın sonuçlarına göre; KaşKalkan Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde (ÖÇKB) balıkçılık yapanların yüzde 18.8’ini, FethiyeGöcek ÖÇKB’de ise yüzde 2.1’ini 30 yaş altı balıkçılılar oluşturuyor. Balıkçılık mesleğine emek veren herkesin cinsiyet ve yaş ayrımı olmaksızın söz sahibi olabilmesi, mesleğin geleceği ve deniz koruma alanları için önem taşıyor.

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