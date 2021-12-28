Makam odasında rüşvet, sesli ve görüntülü tespit edilmiş 



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki rüşvet operasyonunda, Bodrum Vergi Dairesi Müdürü S.O.'nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin, teknik takibe takıldıkları ortaya çıktı. D.E.'nin, A.A. aracılığıyla S.O.'ya makam odasında rüşvet vermesinin, sesli ve görüntülü tespit edildiği belirtildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, hakkında hem polise hem de doğrudan savcılığa şikayette bulunulan ve rüşvet aldığı ileri sürülen Bodrum Vergi Dairesi Müdürü S.O., teknik ve fiziki takibe alındı. Bu kapsamda, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, S.O.'nun odasında ses ve görüntü takibine başladı. Yapılan takip sonrası D.E.'nin, A.A. aracılığıyla S.O.'ya makam odasında rüşvet verdiği tespit edildi. Ekiplerce yapılan operasyonda, 3 şüpheli, dün yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada A.A.'nın, S.O.'ya elden verdiği 90 bin lira, aracında 100 bin lira ve A.A.'nın çantasında 10 bin lira olmak üzere toplam 200 bin lira ele geçirildi. 'Rüşvet' suçu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürerken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2021-12-28 15:25:46



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