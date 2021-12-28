Marmaris’te yeni yıl kutlamaları devam ediyor

Dünyanın incisi Marmaris’te yeni yıl coşkusu tüm haftaya yayıldı. Marmaris Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda kurulan yeni yıl çarşısı, akşamları gerçekleştirilen dans ve müzik etkinlikleri yeni yıl heyecanını doruğa çıkardı.

Marmaris Belediyesi yeni yıl öncesi ilçeyi gelin gibi süsledi. Özellikle akşamları oluşan ışık ve renk şöleni Marmaris’i ışıl ışıl yaptı. Belediye 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda da yeni yıl çarşısı açtı. Yöresel ürünlerden kitaba, hediyelik eşyalardan takıya kadar birçok ürünün satışa sunulduğu alanda çocuklar da unutulmadı. Oyun alanına kurulan dönen kanguru isimli oyuncakta gönüllerince eğlendi. Çocuklar bu etkinlikten ücretsiz olarak yararlanırken büyükler de bol bol fotoğraf çekti.

Akşamları da alanda kurulan sahnede dans ve müzik gösterileri yapılmaya devam ediliyor. Marmaris’in yöresel müzisyenleri, dansçıları ve DJ’ lerinin sahne aldığı etkinliklerde vatandaşlar soğuk havaya rağmen gönüllerince eğleniyor. 30 Aralık akşamına kadar 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda akşama kadar dans ve müzik etkinlikleri devam edecek. 31 Aralık’ta ise Atatürk Meydanı’nda Pinhani konseri olacak.

Marmaris’in 2021’de birçok sıkıntı yaşadığını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “İnsanlarımızın tüm bu yaşadığımız olumsuz sürecin akabinde morale ihtiyacı vardı. Biz de böyle bir etkinlik düzenledik. Yerel sanatçılarımız, dans okulları her gün meydanda ücretsiz konserler ve etkinliklerle yeni yıl heyecanını hep birlikte yaşıyoruz” dedi. Oktay, Marmaris’in yazının olduğu gibi kışının da güzel olduğunu belirterek diğer illerde yaşayan vatandaşları yeni yılı geçirmeleri için Marmaris’e de davet etti.

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