Fethiye açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında motor arızası yapan ve sürüklenen lastik bot içindeki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Bindikleri lastik bot ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin lastik bot motoru arıza yapınca Sahil Güvenlikten yardım istediler.

Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.

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