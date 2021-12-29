Yaban hayvanlarına yem Muğla’da yaban hayvanlarının yoğun yaşadığı ve karla kaplanan alanlara Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yem bırakılıyor.

Kış aylarında kar yağan yüksek kesimlerde yaşayan yaban hayatı her yıl olduğu gibi bu yıl da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince belirli noktalara yem bırakılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışının yaşandığı ve yaban hayvanlarının yaşadığı Yılanlı Çakmak Yaban Hayatı Geliştirme sahasına yonca samanı, buğday, mısır, arpa karışımı ve Pazar artığı yemlerden oluşan yemleme çalışma yaptı.

Şube Müdürü Ömer Kahramanın da katılım sağladığı yemleme çalışmasının bundan sonraki süreçte de sorumluluk alanlarında kış ayları boyunca davam edeceği açıklandı.

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