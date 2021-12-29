Yeni doğan Akdeniz fokuna isim aranıyor Akdeniz Koruma Derneği tarafından izlenen, Türkiye kıyılarında sadece 100 tane olduğu tahmin edilen nesli tehlike altındaki yeni doğan Akdeniz fokuna isim aranıyor.

Dünyada nesli tehlike altında olan türlerden olan ve Türkiye kıyılarında sadece yaklaşık 100 kadar yaşayan Akdeniz fokunun korunması amacıyla Akdeniz Koruma Derneği tarafından sürdürülen çalışmalarda yeni doğum yapmış anne fok takibe alındı.



Dernek yavru ve annesini sürekli takip edecek

Akdeniz Koruma Derneği’nin Güney Ege kıyılarında fotokapan kamera yardımıyla izlediği bir kıyı mağarasında, yeni doğum yapmış bir Akdeniz foku tespit edildi. Akdeniz Koruma Derneği yetkilileri yeni doğum yapan anne ve yavrusunun bundan sonraki gelişimini sürekli olarak takip edecek.



Dünyada sayısı 600700 tane

Dünyada 600700 arasında, Türkiye kıyılarında ise 100 kadar olduğu tahmin edilen Akdeniz foku (Monachus monachus) yaşıyor. Nesli tehlike altında olan bu türün her yeni bireyi, deniz koruma alanları ve Akdeniz fokunun neslinin devamı için umutları arttırdığı açıklandı.



Yavruya isim aranıyor

Akdeniz Koruma Derneği'nden yapılan açıklamada, 2021 doğumlu Akdeniz fokunun ismi Instagram sayfasından yapılacak yorumlarda belirlenecek. Akdeniz Koruma Derneği'nden yapılan açıklamada, “Yorumlar arasında en çok beğenilen isimler üzerinden Instagram hikayelerde açacağımız anket ile yeni doğan Akdeniz fokunun adını birlikte belirleyebileceğiz” denildi.

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