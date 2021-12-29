Şampiyonlardan Milli Eğitim Müdürüne ziyaret Türkiye ve Gençler Avrupa Şampiyonu milli okçular Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ı ziyaret etti.

Türkiye Şampiyonu ve Gençler Avrupa Şampiyonu Milli okçular Hazal Burun, Minikler Türkiye Şampiyonu Meltem Yaka ve Ceyda Kömür, Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar ve antrenörleri Dr. Ejder Sözen eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ı ziyaret etti.

Çok sayıda Türkiye şampiyonluğu bulunan Yatağan Anadolu Lisesi öğrencisi Milli Okçu Hazal Burun Ağustos ayında Romanya’nın Bükreş kentinde Avrupa Gençler Okçuluk Kupasında hem bireyselde hem de takım olarak 2 altın madalya kazanmış ve Avrupa Şampiyonu olmuştu. Hazal, hemen sonrasında Polonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadet Kadınlarda takım olarak dünya ikinciliği kazanmıştı.

Bu sene yapılacak Milli Takım seçmelerine katılmak için hazırlıklara başlayan Hazal Burun, Meltem Yaka ve Ceyda Kömür hazırlıklarını sürdürüyor. Dr. Ejder Sözen okçuluk ile 2011 yılında Bencik Köyüne aile hekimi olarak atanması ile birlikte köy çocuklarına aile hekimliği bahçesinde kurduğu atış poligonunda eğitim vererek başladığı yolda Bencik köyü çocuklarının bugün Avrupa ve Dünya Şampiyonluğuna kadar uzanan başarılarının hikayesini anlattı.

Öğrencilerin akademik başarılarının yanında sportif alanda gösterdiği başarılarla da göğsümüzü kabarttığını ifade eden İl Müdürü Emre Çay, başarılarından dolayı Milli Okçu Hazal Burun ve Genç Okçuları kutlarken, Dr. Ejder Sözen’e teşekkür etti. Okçuluk sporunun Muğla genelinde yaygınlaştırılması için çalışacaklarını ifade eden İl Müdürü Emre Çay Muğla’dan Olimpiyat Şampiyonlarının, yeni Mete Gazoz’ların çıkacağına inandığını ifade etti.

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