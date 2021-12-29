Bodrum açıklarında Akdeniz foku görüldü

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türler arasında yer alan Akdeniz foku görüntülendi.

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde 25 Aralık günü saat 11.00 sıralarında denize açılan balıkçılar, Akdeniz foku gördü. Avlanmak için bölgeye geldiği belirlenen Akdeniz foku, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sakin tavırlarıyla dikkat çeken Akdeniz foku yaklaşık 10 dakika boyunca balıkçıların bulunduğu teknenin etrafında yüzdü.

Balıkçılar, o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2021-12-29 16:51:21



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