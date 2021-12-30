Muğla EAH’da ilk canlı böbrek nakli Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ilk kez iki hastaya birden canlı vericiden böbrek nakli gerçekleştirildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 18 yaşındaki genç hastaya 41 yaşındaki annesinin, 48 yaşındaki ikinci hastaya da 36 yaşındaki kız kardeşinin böbreği nakledildi.

Organ Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Murat Urkan, yaklaşık bir yıldan bu yana hizmet veren merkezde gerçekleştirilen bu ameliyatın kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti. İlk canlı vericili organ nakli için Akdeniz Üniversitesi Organ Nakil Merkezinden Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Prof. Dr. İsmail Demiryılmaz ve Doç. Dr. Abdullah Kısaoğlu’nun bulunduğu ekibin desteğiyle başarılı iki canlı nakil gerçekleştirildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan sürece dair yaptığı açıklamada “Şubat ayında faaliyete geçen Organ Nakil Merkezi’nde bugüne kadar kadavradan 7 tane böbrek nakli, 2 tane kornea nakil gerçekleştirildi. 2021 yılının bitmesine günler kala nakil ekibimiz önemli bir çalışmaya daha imza atarak canlı vericiden (donörden) 2 hastaya daha böbrek nakli gerçekleştirdiler. Organ Nakil Merkezi Muğla’mızın sağlık hizmetleri kolundaki önemli bir eksiklikti ve artık kurumumuz tarafından giderildi” dedi.

Nakil merkezinin kurulması ve faaliyetinin sürdürülmesinin bir ekip işi olduğunu kaydeden Başhekim Togan, “Yaklaşık 1 yıldır faal olan organ nakli merkezi olarak ilk canlı böbrek nakillerimizi yapmış olmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Süreçte desteği ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Hastalarımızı genel cerrahi kliniğinde ziyaret ettik, genel durumları gayet iyi. Kendilerini yapılan kontroller sonrası şifa ile taburcu ettik. Bu hizmeti burada verebiliyor olmak bölgemiz için çok büyük bir kazanç. Bunun sürdürülebilir ve kesintisiz olması çok önemli, önümüzdeki yıllarda karaciğer ve kemik iliği nakli için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Murat Urkan, nakil ve operasyon süreci hakkında verdiği bilgide, “İki ameliyatın eş zamanlı olarak yürütüldü. Bir tarafta vericiden böbrek çıkarılırken, diğer yanda alıcı hazırlanıyor. Her iki canlı donörden nakil ameliyatımız yaklaşık 5,5 saat sürdü. Ameliyat sonrası yoğun bakım ve klinikte yakın takip yapılan hastalarımız şifa ile taburcu edildi. Burada özellikle ilk canlı vericiden nakil olduğu için desteklerinden dolayı Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan başta olmak üzere hastane yönetimi ve Akdeniz Üniversitesi Organ Nakil Merkezinden gelen değerli hocalarımıza başarılı geçen ameliyatlardaki değerli katkı ve destekleri için teşekkür ediyor” dedi.

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