Başkan Gümüş muhtarlarla 2021’i değerlendirdi

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yılın son gününde muhtarlarla bir araya geldi.

Menteşe’de görev yapan muhtarları makamında ağırlayan Başkan Gümüş, “Muhtarlık halkımıza en yakın yönetim biçimi. Bu bakımdan yaptıkları görev de çok önemli. Muhtarlarımızla her zaman uyum içinde çalıştık. Yeni yılda da birlikte çalışacak ve halkımıza hizmet götürmeye devam edeceğiz.” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yeni yıla sayılı günler Muğla İl ve İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı Kiramettin Mahallesi Muhtarı Hayrettin Akay, Kötekli Mahallesi Muhtarı Hasan Ali Baydur, Gülağzı Mahallesi Muhtarı Hasan Altaş, Algı Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Bulut ve Müştakbey Mahallesi Muhtarı Mehmet Öz’ü makamında ağırladı.

Ziyarette muhtarlar ile birlikte geçtiğimiz yılı değerlendiren Başkan Gümüş şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl hepimiz için zor bir yıl oldu. Covid 19 salgını, orman yangınları, depremler ve ekonomik sıkıntılar sadece kentimizi değil ülkemizi de olumsuz etkiledi. Ama biz Menteşe Belediyesi olarak imkânlarımız dâhilinde tüm birimlerimizle her mahallemize hizmet götürmeye çalıştık. Her zaman olduğu gibi 2021 yılında da muhtarlarımızla uyum içinde çalışarak hizmetlerimizi en uzak mahallelerimize kadar ulaştırdık. Muğla İl ve İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı Kiramettin Mahallesi Muhtarı Hayrettin Akay’a ve muhtarlarımıza hem bugüne kadar vermiş oldukları hizmetleri hem de bugünkü ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızla birlikte geçtiğimiz yılı değerlendirdiğimiz ziyaretlerinde 2022 yılında yapacağımız hizmetlerimizi de şimdiden gözden geçirip, planlamaya başladık”

Ziyarette Başkan Gümüş’e muhtarlar adına teşekkür eden Muğla İl ve İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı Kiramettin Mahallesi Muhtarı Hayrettin Akay, “Bizler siyaset üstü bir yönetim birimiyiz. Amacımız siyaset yapmadan sorumlu olduğumuz mahallelerimize hizmetlerin ulaşmasını sağlamak. Tüm muhtarlarımız gece gündüz demeden mahallesinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Bu konuda her mahallemize eşit hizmet götürme noktasında çalışan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Muğla İl ve İlçeleri Muhtarlar Derneği olarak muhtarlarımızla birlikte vatandaşlarımıza hizmet ulaşması adına çalışmaya devam edeceğiz”

