Datça’da cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı

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Muğla’nın Datça ilçesinde genç kıza cinsel saldırıda bulunulduğu iddia edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki G.K. kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği O.G.’den (24) şikayetçi oldu. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan O.G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Datça’da kadın platformu üyelerinin O.G.’nin serbest bırakılmasını protesto etmesinin ardından, şüpheli şahıs bugün jandarma ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen O.G. tutuklanarak ceazevine gönderildi.

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