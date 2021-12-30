İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, İstanbul'dan otobüsle kokain getiren şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor. D.Ö. isimli kişinin İstanbul'dan otobüsle uyuşturucu madde getireceği bilgisini alan ekipler, Torba uygulama noktasında bahse konu otobüsü durdurdu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli D.Ö.'nün üzerinde yapılan aramada 50 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2021-12-30 20:14:01
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