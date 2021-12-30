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Muğla'da sahte para operasyonu

DHA

Muğla'da sahte para operasyonu


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda 174 bin 650 lira sahte para ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir kişinin yüklü miktarda sahte parayı piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Şüpheli M.Ö.'nün evine bugün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda, 585 sahte 200 lira, 470 sahte 100 lira ve 213 sahte 50 lira olmak üzere toplamda 174 bin 650 lira sahte para gele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ö.'nün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-12-30 22:32:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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