Melek Mosso yeni yıl projesini Bodrum´da açıkladı

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)BODRUM Belediyesi´nin bu yıl ilk kez başlattığı 'Yılbaşı Partisi'nde şarkıcı Melek Mosso, konser verdi. Yeni yıl ile ilgili projesini açıklayan Mosso, "2022 yılında büyük bir projem var. Melek Mosso senfoni orkestrasıyla arabesk projesi olacak. Bunun ilk defa burada haberini veriyorum" dedi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği 'Yılbaşı Partisi' etkinlikleri kapsamında Melek Mosso, konser verdi. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Mosso'nun seslendirdiği şarkılara hayranları da eşlik etti. Mosso şarkılarını seslendirdiği sırada gerçekleştirilen yapay kar gösterisi görsel şölen yarattı.

'2022´DE ARABESK PROJESİ OLACAK'

Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Melek Mosso, "Bodrum´u çok seviyorum. Bugün geldiğimde dedim ki, Türkiye´deki en güzel gün batımları sanırım Bodrum´a ait. Bu partinin enerjisi çok yüksek, günlerdir süren bir parti ve bunun içinde olmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Enerjim inanılmaz yüksek umarım Bodrumlularla buluştuğumda da bu enerjiyi açığa çıkartacağım. Pandemide her meslek grupları aynı sıkıntıyı çekti, bizlerde çektik. Umarım 2022´de bu sağlıksız günler kaybettiklerimiz, üzüldüklerimiz geri kazanırız. İşimizle ilgili, maddi manevi içimizden geçenlerle ilgili umarım herkesin istedikleri ve diledikleri gerçekleşir. 2022 yılında yeni singlelar gelecek birkaç tane üst üste ondan sonra da yaz boyunca büyük bir projem var. Melek Mosso senfoni orkestrasıyla arabesk projesi olacak. Bunun ilk defa burada haberini veriyorum. Bodrum´da kesinlikle çıkmayı istiyorum, enerjinin yoğun olduğu bu şehirde insanlara seslenmek, şarkı söylemek çok önemli. Bu gecede enerjiyi buradan alıyoruz" dedi.

'KLİP ÇEKMEK İSTERSE KALEYİ AÇARIZ'

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun ise "Ciddi bir kalabalık var, belki yapılan konserlerin en kalabalığı şu an da. O anlamda güzel ben Melek Hanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Biz ne zaman arasak 'seve seve başkanım biz Bodrum´u seviyoruz' diyorlar. Senfoni orkestrası arabesk şarkıların da ev sahipliğini yapmaya talibiz. Klip çekmek isterse kaleyi her yeri açarız" diye konuştu.DHA-Magazin Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2021-12-31 01:06:58



