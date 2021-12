Bodrum Belediyesi barınaklarında can dostlar emin ellerde

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, modernize ve tadilat çalışmalarının devam ettiği Torba Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Aras, ameliyathane, yoğun bakım ve tedavi odalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



Son günlerde insanların evlerini ve sokakları paylaştıkları hayvanların yaşam hakkı ve korunması ile ilgili hassasiyetin yeniden gündeme oturmasıyla birlikte oluşan duyarlık Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı barınaklar konusunda da harekete geçirdi. Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt'un da hazır bulunduğu incelemelerde, Veteriner İşleri Müdürü Aslı Karaaslan yürütülen faaliyetler ve tamamlanan tadilat hakkında bilgiler aktardı.



“Can dostlarımız için seferber olmuş durumdayız”

Mesai mefhumu gözetmeden can dostlar için çalışan Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının tedavisinde yoğun mesai ile yeniden hizmet vermeye başladığını ve Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezlerinin daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için ekiplerin gece gündüz çalıştığını ifade eden Başkan Ahmet Aras: "Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu ve diğer gönüllü kuruluşlarımızla birlikte can dostlarımız için seferber olmuş durumdayız. Bu konuda yaptığımız, yapacağımız daha çok işimiz var. Hatta yeni bir bakımevi ve rehabilitasyon merkezi için de çalışmalarımız devam ediyor. Tüm amacımız, sokağa terk edilmiş, bakım ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleridir. Onların da yaşam hakkı var ve Bodrum'da bu yaşam hakkına saygı duyan, onlara el uzatan hayvanseverlerimizin de destekleriyle birçok konuda örnek bir kent olduğumuz gibi bu konuda da herkese örnek olacağız" dedi.



Veteriner İşleri Müdürü Aslı Karaaslan, “Şu anda Torba’da 360 köpeğimiz, 210 kedimizin bakım ve rehabilitasyonu yapılmaktadır. Ayrıca doğal yaşama uyum sağlayamayacak olanlar için hizmet vermekteyiz. Turgutreis’te 186 köpeğimiz, 52 kedimiz bulunmaktadır. Kedilerimizin çoğu şu anda tedavi altındadır. Veteriner İşleri olarak hedeflerimiz öncelikle sahipsiz hayvanların veterinerlik hizmetlerinden özellikle aşılama ve kısırlaştırmadan faydalanabilmeleridir. Bunun için STK’ler ile çok yoğun temasla çalışıyoruz. Kent Konseyi ile birlikte protokolümüz var. Şu an tüm barınaklarımızda bizimle birlikte çalışan gönüllülerimiz var. Bununla birlikte 2 tane gönüllü veteriner hekimimiz belirli günlerde bize yardımcı oluyorlar" şeklinde açıklamada bulundu.



Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ise, "Hedefimiz her iki barınağımızın da kapasitesini artırmak. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Ocak ayı içinde Turgutreis’te bir tadilat çalışması başlayacak. Yavrulu anne bölümü, karantina alanı, müşahede alanı, ameliyat sonrası daha steril sağlıklı ortam alanı gibi bazı bölümler yapılacak. Etüt Proje Müdürlüğümüz ile Torba’da çok yakında bir proje üzerinde çalışıyoruz. ŞubatMart ayı içinde başlayacak mevcut bölümlere ilave alanlar ve iyileştirme alanları ile ilgili proje çalışmamız olacak. Bunun yanı sıra hayvanlarımızın, barınakların güvenliği bizim için çok önemli. Bu kapsamda, Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından kamera sistemleri kuruluyor. Yine Zabıta Müdürlüğümüz güvenlik desteği sunuyor" diyerek yapılan çalışmaları paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.